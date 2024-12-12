"قطاع الصحة العسكرية جزء من قوام المعركة"

ترأس، اليوم الخميس، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول السعيد شتقريحة، كلمة عبر تقنية التحاضر عن بعد، تابعها إطارات ومستعملي المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية على مستوى النواحي العسكرية الست 6.

وقال الفريق أول شنقريحة "يجدر بي في المستهل التعبير عن سعادتي بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات الصحة العسكرية الذي ينظم بهدف تقييم مدى تنفيذ مخطط الأعباء لسنة 2024، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال تقديم الخدمات الطبية للمستخدمين وذوي حقوقهم وجرد المشاكل المعترضة من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها".

وأضاف الفريق أول: " نعتبر قطاع الصحة العسكرية جزء لا يتجزء من مقومات وقدرات قوام المعركة، ونحرص على أن يكون رافدا هاما ودائما من روافد الرفع من جاهزية مقدراتنا البشرية، واستعدادهم التام لأداء المهام الموكلة لهم في كل الظروف والأحوال".

وأردف بالقول إن "التكفل الطبي الجيد للأفراد العسكريين عبر كافة النواحي العسكرية، وكذا المساهمة في التغطية الصحية لإخواننا المواطنين لا سيما منهم المتواجدين على مستوى المناطق الحدودية في جنوبنا الكبير هي المهمة الرئيسية التي نسعى من خلالها إلى تجسيد الأمن الصحي لجيشنا ووطننا".