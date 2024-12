Ghardaia: de nouveaux détails au sujet du meurtre des 4 frères

Tout a commencé vers 15 h, mercredi, dans la partie est de Oued Nechou, lorsque les voisins de la famille qui a perdu quatre enfants ont entendu les hurlements de plusieurs enfants, qu’ils ont pensé être causes par un problème mineur ou une simple bagarre.

Les cris persistants ont poussé un des jeunes du quartier qui a fait la découverte macabre. Les corps de 4 enfants brûlés dans un regard ouvert et sec.

Une enquête préliminaire a été ouverte et des témoins oculaires ont confirmé que les enfants avaient été brûlés à l’aide d’un liquide inflammable, probablement de l’essence. Le procureur de la cour de Ghardaia s’est déplacé sur les lieux et les corps des quatre frères âgés entre 05 et 11 ans ont été transférés au service médico-légal de l’hôpital Trichine Ibrahim, Les experts médico-légaux de la gendarmerie nationale mènent une enquête approfondie sur l’affaire qui a secoué la ville.

Selon les premières informations, un suspect a été arrêté sans qu’aucune information officielle confirme l’identité du suspect, mais l’absence du père des quatre enfants soulève de nombreuses questions.