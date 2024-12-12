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رياضة

تعيين مدرب للمنتخب المحلي لكرة القدم

12 ديسمبر 2024 ()
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أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة، القدم اليوم، أنه تم تعيين مجيد بوقرة مدربا للمنتخب المحلي ، وجاء تعيين بوقرة تحسبا للمواعيد المقبلة.

للإشارة، كان المنصب شاغرا منذ رحيله عنه بعد بطولة إفريقيا للمحليين التي جرت بالجزائر بداية عام 2023 وبلغ يومها الدور النهائي أمام منتخب مالي المتوج باللقب.
وقاد مجيد بوقرة "منتخب "الخضر" للاعبين المحليين، إلى التتويج بكأس العرب قطر 2021.

للإشارة، كان المنصب شاغرا منذ رحيله عنه بعد بطولة إفريقيا للمحليين التي جرت بالجزائر بداية عام 2023 وبلغ يومها الدور النهائي أمام منتخب مالي المتوج باللقب.

وقاد مجيد بوقرة "منتخب "الخضر" للاعبين المحليين، إلى التتويج بكأس العرب قطر 2021.

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