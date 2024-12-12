ضبط كمية معتبرة من المهلوسات بتبسة

تمكنت فرقة البحث والتدخل، لأمن ولاية تبسة، في عملية نوعية من ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و المخدرات .

وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم، أن"الوحدات العملياتية للأمن الوطني تواصل جهودها في مكافحة الجرائم بكل أصنافها، حيث تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ 161788 كبسولة و 02 كلغ 569 غرام من الكيف المعالج".

واضاف البيانن أن "العملية أسفرت أيضا، عن حجز خمسة 05 مركبات كان عناصر الشبكة يستعملونها في نشاطهم الإجرامي ومبلغ مالي يقدر 254 مليون سنتيم جزائري، كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة".