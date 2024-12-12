سهرة تضامن مع غزة في مهرجان الأغنية "الوهرانية"

كشفت سعاد بوعلي محافظة المهرجان المحلي للأغنية والموثقة الوهرانية، صبيحة اليوم، عن تخصيص سهرة تضامن مع غزة والقضية الفلسطينية، كما كشفت عن مشاركة 29 مطربا في الطبعة الـ 15 المقررة من 15الى 19ديسمبر الجاري بقاعة " المغرب" و جوق موسيقي بقيادة خليل بابا أحمد.

أكدت الفنانة سعاد بوعلي، في الندوة الصحفية بدار الثقافة، إبراهيم بلقاسم بأن " السهرة المخصصة للتضامن مع سكان غزة والقضية الفلسطينية كانت بمبادرة من الفنانين كمتطوعين للتعبير عن مساندتهم للقضية العادلة".

وثمنت المتحدثة قرار وزير الثقافة الجديد، زهير بللو الذي طلب بتمديد فترة المهرجان بيومين لغاية 19ديسمبر عوض يوم 17 ديسمبر مع وعد بدعم المهرجان بتخصيص غلاف مالي إضافي للميزانية الأولية المقدرة ب 4مليون دج.

وتضمن برنامج الطبعة مشاركة 29مطرب، يمثلون مزيجا بين القدامى والشباب مع منح الفرصة للأصوات الشابة الفائزة في الطبعات السابقة للمشاركة بالنظر للتهميش الذي تعاني منه هذه المواهب.

كما تقرر تكريم أسماء وازنة في الأغنية والموسيقى الوهرانية على غرار بوزيد الحاج وعبد الله بن أحمد لمساهمتهم في كتابة الكلمات والتلحين والأداء حفاظا على هذا التراث الوطني.

وأدرجت المحافظة سهرة نسوية بامتياز لطابع المداحات ليلة 18ديسمبر بقاعة " المغرب"، بالإضافة إلى مشاركة جهيدة وحورية بابا وولهاصي و بلال العربي و لامية بعطوش في حفل الافتتاح لخلق تمازج و احتكاك بين مختلف أجيال الطابع الوهراني.

وفضلت المحافظة للمرة الثانية عدم إدراج مسابقة للأصوات الشابة بغرض منح الفرصة للفائزين السابقين باعتلاء المنصة مجددا والبروز أكثر.

واعترفت المتحدثة بأن المنظمين مضطرين للتعامل مع التوقيت الجديد بعد تأجيل البرمجة الأولى المقررة في بداية موسم الاصطياف بعد حوادث غزة و قرار الحكومة بتأجيل كل المهرجانات الوطنية.

ووجهت بوعلي تشكراتها لكل المساهمين في الطبعة كوزارة الثقافة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وديوان الثقافة والإعلام الذي وضع تحت تصرف المحافظة قاعة العرض والتجهيزات الصوتية والإضاءة وبعض الممولين الخواص، في انتظار مساهمة الولاية التي لم تتأكد بعد بسبب تعيين والي جديد على رأس الولاية.