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وزير النقل يفتح النار على شركات الخواص

12 ديسمبر 2024 ()

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أكد وزير النقل السعيد سعيود، اليوم الخميس ، أن مصالح وزارته تعمل ليلا نهارا من أجل النهوض بقطاع النقل .

وتطرق السعيد سعيود، اليوم خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى واقع النقل في الجزائر ، حيث قال الوزير أن "70 يالمائة من مشاكل النقل تعود إلى شركات النقل  الحضري"،

وشدد على "ضرورة محاسبة هذه الشركات ، مبديا استعداده للتحاور معهم وفقا للشروط التي ترضي الطرفين".

وقال الوزير "إن الدولة تحاسب فقط الشركات العمومية، لكن القطاع الخاص "واحد ما يتكلم عليه". كما تعهد سعيود ، بتطوير قطاع النقل، الذي وصفه بالمتشعب والكبير جدا ".

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