أول وفد رسمي في دمشق منذ سقوط الأسد

وصل، ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق أول وفد أجنبي رسمي منذ سقوط نظام الأسد فجر الأحد الماضي.

وأفادت وكالات أنباء أن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن وصل إلى دمشق.

وجاء وصول الوفد التركي إلى العاصمة السورية بعد 5 أيام من إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما كشفت وسائل إعلام محلية عن وصول ورئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع.

وذكرت وزارة الإعلام السورية إن "القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير سيعقدان اجتماعا مع الوفد التركي القطري".

ويهدف الاجتماع إلى "تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية".

كما سيتم العمل على "الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في سوريا".