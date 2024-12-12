اندرايف تطلق خدمة الدراجاتالنارية في الجزائر العاصمة

وسعت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، وأحد أشهر تطبيقات النقل الذكي في الشرق الأوسط نطاق خدماتها لتشمل إطلاق خدمة "الموتو" وذلك عقب الإقبال والنجاح الذي شهدته خدمة النقل الذكي بالسيارات في الجزائر.

تتيح خدمة الدراجات النارية الجديدة، المتوفرة فقط في الجزائر العاصمة، للمستخدمين حجز رحلات مع سائقي الدراجات النارية عبر منصة inDrive، مما يوفر خيارًا مرنًا ومريحًا للمستخدمين، ومن أهم ميزات هذه الخدمة قدرة المستخدمين التفاوض على سعر الرحلة مباشرة مع السائقين، مما يوفر لهم مزيدًا من الفرص للتحكم في رحلاتهم وتلبية احتياجاتهم.

صرح وائل المامة، ممثل شركة إندرايف في الجزائر:"إندرايف هي شركة النقل الذكي الوحيدة في البلاد التي تقدم خدمات الدراجات النارية وهي تساعد في الحد من الازدحام المروري، مما يجعل التنقل أكثر سهولة للمستخدمين، وهو أمر في غاية الأهمية بالأخص في المدن ذات حركة المرور الكثيفة، حيث يمكن للدراجات النارية التنقل عبر الازدحام بسهولة أكبر من السيارات".

وأكد وائل أن إندرايف لا تحصل على عمولتها من خدمة الدراجات النارية خلال هذه الفترة مما يمنح السائقين امتيازات، منها كسب المزيد من المال خلال هذه الفترة.

كما تظهر بعض الدراسات الأولية أنه خلال ساعات الذروة، يمكن أن تكون الرحلات مع سائقي الدراجات النارية أسرع بنسبة تصل إلى 40٪، حيث يتمتع هؤلاء السائقون بمرونة أكبر ويمكنهم اختيار طرق بديلة في حالات الاختناقات المرورية.

يتميز نموذج عمل "اندرايف" بإتاحة الفرصة للسائقين والركاب للتفاوض على سعر الرحلة. يبدأ الراكب بعرض السعر، فيما يملك السائق خيار قبول العرض، اقتراح سعر آخر، أو رفض الرحلة. يضمن هذا النظام أن يكون السعر النهائي منصفاً للطرفين.

وتركز "اندرايف" على توسيع خيارات النقل في الجزائر استجابةً للطلب المتزايد على حلول أكثر تنوعاً. بعد النجاح الملحوظ الذي حققته خدمة النقل الذكي بالسيارات، قررت الشركة تقديم نموذج الدراجات النارية لتلبية احتياجات المستخدمين المحليين.

تهدف الخدمة الجديدة إلى تقديم مرونة أكبر وخيارات أوسع للتنقل داخل مدينة الجزائر العاصمة حيث تساعد رحلات بالدراجات النارية على تجاوز الازدحام المروري بسرعة وكفاءة. ومن خلال هذه الخطوة، تعزز "اندرايف" مكانتها كمنصة مبتكرة توفر حلولاً عملية وفعالة للتنقل في المدن المزدحمة.

حول إندرايف

إندرايف هي منصة عالمية للنقل والخدمات الحضرية. تم تنزيل تطبيق إندرايف أكثر من 240 مليون مرة، وكان ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلًا في عامي 2022 و2023. بالإضافة إلى خدمات النقل الخاصة، تقدم إندرايف قائمة متزايدة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن، وتسليم البضائع، وشحن البضائع. في عام 2023، أطلقت إندرايف “نيو فينتشرز”، وهو فرع لرأس المال الاستثماري والاندماج والاستحواذ.

تعمل إندرايف في 779 مدينة عبر 46 دولة، وتتمحور مهمتها حول مكافحة الظلم الاجتماعي. تلتزم الشركة بإحداث تأثير إيجابي في حياة مليار شخص بحلول عام 2030 من خلال نشاطها الرئيسي وعملها في “inVision”، وهو فرعها غير الربحي. تعزز برامج تمكين المجتمع التابعة لـ”inVision” التعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين والمبادرات الحيوية الأخرى.