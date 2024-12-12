الجزائر-بوروندي: "إرادة لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية"

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس ببوجمبورا، أن الجزائر وبوروندي تحذوهما "إرادة سياسية مشتركة" لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيزها أكثر، خصوصا في مجالي التجارة والاستثمار.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيمي، في إطار زيارته الرسمية لهذا البلد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال عطاف: "أود أن أشكر رئيس جمهورية بوروندي على تشريفه لي باستقبالي اليوم مع أنه سيترأس حدثا مهما هنا في بوروندي يتعلق بالشباب والسلام والأمن".

وفي هذا السياق، أشار عطاف إلى أنه سلم للرئيس البوروندي "رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مفادها أن الهدف بالنسبة للجزائر مثلما هو بالنسبة لبوروندي يبقى يتمثل في تطوير العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لخدمة القارة الإفريقية في ظل الظرف الدولي المضطرب الذي تمر به بلداننا ونظام العلاقات الدولية حاليا".

وأبرز عطاف "وجود إرادة سياسية مشتركة لإعطاء دفع جديد لهذه العلاقات الثنائية وتعزيزها أكثر". وقال في هذا الصدد "اتفقنا على إجراءات واستحقاقات معينة لتجسيد هذا المسعى".

واستطرد الوزير يقول "يتقاسم الرئيس إيفاريست نداييشيمي والرئيس عبد المجيد تبون فكرة جعل بلدينا من البلدان الناشئة ثم من البلدان المتطورة".

وأكد أن "الجزائر وبوروندي تطمحان إلى إعطاء دفع جديد للتعاون بينهما وتعزيزه أكثر"، موضحا أن هذا التعاون يشمل على وجه الخصوص "مجالي التجارة والاستثمار".

وخلص عطاف إلى القول "سنكون حاضرين إلى جانب أشقائنا في بوروندي لبلوغ هذه الأهداف المشتركة لبلدين ناشئين وبلدين متطورين".