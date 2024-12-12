ترامب يتحدث عن بدائل لحل الدولتين

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى حل للوضع في الشرق الأوسط قد يكون أسهل من حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود بدائل مطروحة لحل الدولتين.

وفي حديثه لمجلة "تايم" بمناسبة اختياره "شخصية العام"، قال ترامب: "أعتقد أن الشرق الأوسط يمثل مشكلة أقل تعقيدا مقارنة بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا... أنا واثق من أن الوضع في الشرق الأوسط سيُحل".

وشدد ترامب على دعمه لأي مبادرة تحقق السلام الدائم، قائلاً: "هناك أفكار أخرى بخلاف حل الدولتين، لكنني أؤيد أي حل يضمن تحقيق السلام. المهم هو الوصول إلى سلام دائم".

وحول إمكانية سماحه للكيان الصهيوني بضم الضفة الغربية، أجاب: "ما أريده هو سلام دائم. لا أقول إن هذا السيناريو محتمل بدرجة كبيرة، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق سلام مستقر ودائم".

وتابع: "هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك، بما في ذلك حل الدولتين، لكن الخيارات متعددة".

وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن هجوم 7 أكتوبر 2023 وكذلك الحرب اللاحقة التي يشنها الكيان الصهيوني في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في منصبه، كما تعهد بإنهاء الحرب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وعودته للبيت الأبيض.