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رسالة خطية من الرئيس تبون لنظيره الأوغندي

12 ديسمبر 2024 ()
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حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بكمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا، في زيارة رسمية.

وحسب بيان وزارة الخارجية تندرج زيارة عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في "إطار الجهود المشتركة الرامية إلى السمو بالعلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز تقاليد التشاور رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين".

ويُنتظر أن يُستقبَل وزير الدولة من قبل رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، لتسليمه رسالة خطية من الرئيس تبون. كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع نظيره الأوغندي، حاجي أبوبكر جيجي أودونغو، وفق ذات البيان.

وكان الوزير عطاف قد حل أمس بجمهورية بورندي، قبل أن يستقبل صبيحة اليوم ببوجمبورا، من قبل الرئيس البورندي، إيفاريست نداييشيمي، حيث سلّمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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