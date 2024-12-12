تنصيب 600 موزع آلي للأوراق النقدية في 2025

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تنصيب 600 موزع آلي للأوراق النقدية على المستوى الوطني بداية من جانفي 2025.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية، أكد الوزير أنه سيتم توسيع الشبكة البريدية بهياكلها الثابتة والمتنقلة لاسيما في المناطق المعزولة، بوضع حيز الخدمة ابتداء من الشهر المقبل برنامجا لتنصيب 600 موزع آلي للأوراق النقدية، بحيث تمتد هذه العملية على مدار ثلاثة أشهر بهدف تغطية احتياجات المواطنين وعصرنة الموزعات التي تتعرض للأعطاب".

كما سيتم استغلال أكثر من 60 مكتب بريدي متنقل متوفر، لتمكين المواطنين من اجراء عمليات السحب ريثما يتم تنصيب الموزعات الألية الجديدة بالمناطق المبرمجة على مستواها، حسب الوزير.