مصير القاعدتين الروسيتين في سوريا

قال موقع "بلومبيرغ" إن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين ترابط فيهما قوات وأسلحة روسية منذ سنوات.

ونقل الموقع الأميركي -عن مصادر مطلعة- أن محادثات تجري بين الجانبين حاليا بشأن القاعدتين في اللاذقية وطرطوس.

وكان الكرملين قد قال، الإثنين الماضي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن الموضوع سيكون قيد النقاش مع الحكام الجدد في دمشق.

ولروسيا قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة بحرية في طرطوس.

وقاعدة طرطوس البحرية هي مركز الإصلاح والصيانة الروسي الوحيد في البحر المتوسط، واستخدمتها موسكو موقع انطلاق لنقل متعاقدين عسكريين جوا من وإلى إفريقيا.