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أخبار الوطن

محادثات جزائرية أردنية حول سوريا

12 ديسمبر 2024 ()
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تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا الاتصال، "تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة، لا سيما سبل وآفاق العمل من أجل مساندة الأشقاء السوريين في لم الشمل والحفاظ على وحدة بلدهم وسلامة أراضيه، وكذا وضع حد لاعتداءات الكيان الصهيوني الانتهازية السافرة على سيادته"، يوضح ذات البيان.

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