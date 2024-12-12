تحديد تاريخ نهائي كأس "السوبر"

حدد المكتب الفدرالي، اليوم الخميس، تاريخ إجراء مقابلة نهائي كأس "السوبر" التي تجمع بين حاملي لقبي البطولة الوطنية وكأس الجمهورية في الجزائر.

ووفق بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فإن اجتماع المكتب الفدرالي برئاسة رئيس "الفاف" استقر على اختيار تاريخ الـ 8 فيفري 2025 لإجراء النهائي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وكانت المقابلة مقررة منتصف شهر جانفي المقبل قبل أن تحول البرمجة المكثفة التي يواجهها فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بسبب مشاركتها قاريا، دون إمكانية برمجة المواجهة في ذلك التاريخ.

وتم إلغاء المقابلة منذ 4 سنوات حيث جرى آخر نهائي سنة 2019 وجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وعرف تتويج الأخير باللقب.