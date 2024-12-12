المنتخب الوطني يستقبل مجددا بتيزي وزو

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الملعب الذي سيحتضن مواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره الموزمبيقي في إطار تصفيات كاس العالم 2026، شهر مارس المقبل.

وعبر المكتب الفدرالي، المجتمع برئاسة رئيس "الفاف"، وليد صادي، عن ارتياحه لنتائج المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما ضمن "الخضر" التأهل بسهولة في صدارة مجموعته بأفضل هجوم ودفاع.

وأكد المكتب الفدرالي، في بيان، عن دعمه المعنوي والمادي للمنتخب الوطني من أجل تحقيق أهدافه المقبلة.

وفي ذلك الإطار، كشف ذات البيان عن برنامج "الخضر" خلال فترة التوقف الدولي المقبلة (من 17 إلى 25 مارس 2025)، عندما يستأنف تصفيات كأس العالم 2026.

وسيتنقل أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إلى بوتسورانا لمواجهة المنتخب المحلي في الجولة الخامسة من التصفيات، قبل أن يستقبلوا في الجزائر نظيرهم الموزمبيقي في إطار الجولة السادسة.

وكشفت "الفاف" أن ملعب حسين آيت أحمد بولاية تيزي وزو سيحتضن مواجهة موزمبيق، علما أن زملاء محرز خاضوا أو مواجهة بالملعب "التحفة" شهر نوفمبر الماضي ضد ليبيريا في إطار تصفيات "الكان".

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة من تصفيات المونديال برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره الموزمبيقي، بعد إجراء 4 جولات.