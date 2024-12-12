جنازة مهيبة للأطفال المغدورين في غرداية

لم يتمالك العشرات من مشيعي الأطفال الأربعة ضحايا جريمة الحرق البشعة في العطف أنفسهم ، أجهش عدد منهم بالبكاء في مقبرة العطف بعد عصر الخميس .

شيع الآلاف مساء اليوم الخميس الأطفال الأربعة ضحايا الجريمة البشعة التي وقعت في غرداية ، و في مقبرة العطف بعد عصر اليوم شيع الآلاف من المواطنين يتقدمهم المشايخ ، و السلطات المحلية و الولائية ، الأطفال الشهداء الأربعة الى مثواهم الأخير في مقبرة العطف الكبيرة ، و وسط حزن شديد وسط سكان الولاية بالكامل ، وقد حضر الجنازة أغلب مسؤولي الولاية ، وعدد كبير من المنتخبين و عدد من اعيان و أئمة و مشايخ العطف و ولاية غرداية ، حيث قدموا التعازي لأقارب الأطفال الأربعة ، و كان أغلب حضور الجنازة في حالة ذهول و وصدمة و عدم تصديق ، أقارب الضحايا اختاروا ان تتم الجنازة بعيدا عن أي تغطية إعلامية احتراما لأرواح البراءة ، فيما تحولت الآية الكريمة وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بأي ذنب قتلت الى ترند في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية ، فيما شدد مواطنون وأعيان من بلدية العطف على ضرورة تحري الحيطة والحذر في تناول موضوع الحادثة و عدم اتهام أي شخص الى غاية انتهاء التحقيق ، و شددوا على مواجهة الشائعات و التصدي لها .