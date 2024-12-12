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مجتمع

جنازة مهيبة للأطفال المغدورين في غرداية

12 ديسمبر 2024 ()
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لم يتمالك العشرات من مشيعي الأطفال الأربعة  ضحايا جريمة الحرق البشعة في العطف أنفسهم ، أجهش عدد منهم بالبكاء في مقبرة العطف بعد عصر الخميس  .

 شيع الآلاف مساء اليوم الخميس الأطفال الأربعة  ضحايا الجريمة البشعة التي وقعت في غرداية ، و في مقبرة العطف  بعد عصر اليوم شيع الآلاف من المواطنين يتقدمهم المشايخ ، و السلطات المحلية و الولائية ، الأطفال الشهداء الأربعة الى مثواهم الأخير في  مقبرة العطف الكبيرة ، و وسط حزن شديد وسط سكان الولاية بالكامل ،  وقد حضر الجنازة  أغلب مسؤولي الولاية ، وعدد كبير من المنتخبين و عدد من اعيان و أئمة و مشايخ العطف و ولاية غرداية ، حيث قدموا التعازي لأقارب الأطفال  الأربعة ، و كان أغلب حضور الجنازة في حالة ذهول و وصدمة و عدم تصديق ، أقارب الضحايا اختاروا ان تتم الجنازة بعيدا عن أي تغطية  إعلامية احتراما لأرواح البراءة ، فيما تحولت الآية الكريمة وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بأي ذنب قتلت الى ترند في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية ، فيما شدد مواطنون  وأعيان من بلدية العطف على ضرورة تحري الحيطة والحذر في تناول موضوع الحادثة و عدم اتهام أي شخص الى غاية انتهاء التحقيق ، و شددوا على مواجهة الشائعات و التصدي لها .

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