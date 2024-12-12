كأس الجزائر: نتائج قرعة الدور 32

أسفرت قرعة الدور الـ32 لكأس الجزائر لكرة القدم، للموسم الكروي 2024-2025، التي جرت اليوم الخميس, بنادي الجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) من منافسة كأس الجزائر، بنظامها الجديد، عن مواجهات واعدة.

وسيشارك 64 فريقا في الدور، منهم الأندية الـ16 من الرابطة المحترفة، و18 ناديا من رابطة الهواة بمجموعتيها وسط-شرق ووسط-غرب، بالإضافة لـ27 ناديا من رابطة ما بين الجهات، وثلاثة أندية من الرابطات الجهوية.

وستلعب كل مواجهات الدور الـ32 من كأس الجزائر أيام الثاني والثالث والرابع جانفي 2025، باستثناء مواجهات ممثلي الجزائر في منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف التي تم تقديمها لتاريخ 31 ديسمبر الجاري و1جانفي المقبل.

أما مواجهات الدور الـ16 لمنافسة الكأس، فتمت برمجتها أيام الـ10 والـ11 جانفي.

وهذه نتائج عملية سحب القرعة:

مباريات الدور الـ32 لكأس الجزائر (ابتداء من 31 ديسمبر 2024):

1) اتحاد بلعباس (ما بين الجهات) - شبيبة عزازقة (ما بين الجهات)

2) شباب تموشنت (ر2) - شباب باتنة (ر2)

3) نجم بوعقال (ما بين الجهات) - شباب بني تامو (ما بين الجهات)

4) اتحاد البليدة (ما بين الجهات) - اتحاد سدراتة (ما بين الجهات)

5) رائد القبة (ر2) - غالي معسكر (ر2)

6) شبيبة الساورة (ر1) - اتحاد خنشلة (ر1)

7) اتحاد الجزائر (ر1) - أولمبي مقران (ر2)

8) نجم مقرة (ر1) - مستقبل الرويسات (ر2)

9) اتحاد سيدي سعيد تلمسان (ما بين الجهات) - اتحاد سطيف (ما بين الجهات)

10) اتحاد بشار الجديد (ر2) - مولودية وهران (ر1)

11) ترجي قالمة (ما بين الجهات) - شبيبة القبائل (ر1)

12) اتحاد الحراش (ر2) - نصر حسين داي (ر2)

13) اتحاد النزلة (ما بين الجهات) - نجم القليعة (ر2)

14) اتحاد بسكرة (ر1) - شباب المشرية (ر2)

15) ترجي مستغانم (ر1) - وداد تسمسيلت (ما بين الجهات)

16) شبيبة تيارت (ر2) - نادي ثنية العابد (الجهوي الثاني)

17) شباب بلوزداد (ر1) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

18) نجم بن عكنون (ر2) - مولودية الجزائر (ر1)

19) اتحاد الشاوية (ر2) - وداد مستغانم (ر2)

20) اتحاد الكرمة (ما بين الجهات) - جمعية الشلف (ر1)

21) اتحاد عنابة (ر2) - شباب عين الياقوت (ما بين الجهات)

22) مولودية بجاية (ما بين الجهات) - جمعية الخروب (ر2)

23) شباب سنجاس (الجهوي الثاني) - نادي بارادو (ر1)

24) شباب حي الجبل (ما بين الجهات) - أولمبي وادي الفضة (ما بين الجهات)

25) نادي توقرت (ما بين الجهات) - رائد بوقاعة (ما بين الجهات)

26) نصر الفجوج (ما بين الجهات) - مولودية البيض (ر1)

27) أولمبيك أقبو (ر1) - شباب قسنطينة (ر1)

28) مستقبل أرزيو (جهوي أول) - نادي مولودية الشهداء (جهوي أول)

29) شبيبة بجاية (ما بين الجهات) - اتحاد حاسي الرمل (ما بين الجهات)

30) نادي سيدي عبد المومن (ما بين الجهات) - أمل العلمة (ما بين الجهات)

31) مولودية العلمة (ما بين الجهات) - وفاق سطيف ( ر1)

32) مولودية بريكة (ما بين الجهات) - شبيبة جيجل (ر2)

مباريات الدور الـ16 (10 و 11 جانفي 2025):

الفائز من المقابلة رقم 1 - الفائز من المقابلة رقم 2

الفائز من المقابلة رقم 3 - الفائز من المقابلة رقم 4

الفائز من المقابلة رقم 5 - الفائز من المقابلة رقم 6

الفائز من المقابلة رقم 7 - الفائز من المقابلة رقم 8

الفائز من المقابلة رقم 9 - الفائز من المقابلة رقم 10

الفائز من المقابلة رقم 11 - الفائز من المقابلة رقم 12

الفائز من المقابلة رقم 13 - الفائز من المقابلة رقم 14

الفائز من المقابلة رقم 15 - الفائز من المقابلة رقم 16

الفائز من المقابلة رقم 17 - الفائز من المقابلة رقم 18

الفائز من المقابلة رقم 19 - الفائز من المقابلة رقم 20

الفائز من المقابلة رقم 21 - الفائز من المقابلة رقم 22

الفائز من المقابلة رقم 23 - الفائز من المقابلة رقم 24

الفائز من المقابلة رقم 25 - الفائز من المقابلة رقم 26

الفائز من المقابلة رقم 27 - الفائز من المقابلة رقم 28

الفائز من المقابلة رقم 29 - الفائز من المقابلة رقم 30

الفائز من المقابلة رقم 31 - الفائز من المقابلة رقم 32.

ملاحظة: تنطلق مباريات الدور الـ32 يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 وتواصل إلى السبت 4 جانفي2025.