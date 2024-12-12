جمعية "الفن الجميل" تطفئ شمعتها الأولى

تحتفل، اليوم، جمعية "الفن الجميل" للطرب الأندلسي بعيد ميلادها الأول، بتنظيم حفل فني بمناسبة مرور سنة على إنشاء هذه الجمعية الثقافية المهتمة بالموسيقى الكلاسيكية الجزائرية، برئاسة السيدة سهام بومعزة، وبالشراكة مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.

وحسب بيان الجمعية، تحصلت "الخبر" على نسخة منه؛ فإن الحفل الذي سيحتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة سيحييه كل من "الجمعية الجزائرية الموصلية"، وهي أقدم جمعية موسيقية جزائرية أنشئت عام 1930، والجزء الثاني من الحفل تحييه "جمعية الفن الجميل". كما ستعرف السهرة التي تنطلق في تمام السادسة مساء "18.00"، مشاركة وحضور نخبة من كبار الأساتذة ومحبي هذا الفن العريق.

ومما جاء في البيان "سنة كاملة تمر على إنشاء الجمعية، سنة كانت مليئة بالعمل الجاد من أجل الحفاظ على التراث الثقافي الجزائري من خلال تقديم عدة أنشطة، منها دروس التدريب والتأهيل التي بدأت في أكتوبر الماضي في دار عبد اللطيف.. في الواقع، تم إنشاء ثلاثة فصول تدريبية، طبقة التنشئة، والطبقة المتوسطة، والطبقة العليا، قدمها على التوالي كريم سمار وكريم ملزي والشيخ عبد الهادي بوكورة، رئيس الاركسترا".

نجحت الجمعية، التي تضم أكثر من ستين طالبا، في ضمان نقل مختلف مجموعات الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية بالتناوب بين النوبة والحوزي والمحجوز والعروبي والبلدي... ويعد هذا الارتباط بين أقدم الجمعيات الموسيقية الجزائرية "الجمعية الجزائرية الموصلية" وإحدى الجمعيات الجديدة "جمعية الفن الجميل"، شكلا من أشكال استمرارية نقل وترسيخ تقاليدنا ومبادئ وقيم الأمة الجزائرية.

إنها أيضا طريقة لتكريم رجال ونساء الثقافة الذين ناضلوا وعارضوا، من خلال المقاومة الثقافية، الاستعمار الفرنسي الذي أراد محو جميع أشكال الحضارة والهوية الجزائرية. كما سيحضر الحفل العديد من ممثلي الجمعيات الثقافية من مختلف ولايات الجزائر والعديد من الشخصيات في المجال الثقافي.