الوادي: وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات مختلفة في حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس بولاية الوادي.

وفقًا لبيان مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث عند الساعة 17:55 بالطريق الوطني رقم 16، بالقرب من مفترق الطرق رقم 60 ببلدية ودائرة حاسي خليفة، ونتج الحادث عن اصطدام بين سيارتين، مما أسفر عن وفاة شخصين من جنس ذكر في مكان الحادث، بينما أصيب ثلاثة آخرون تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة بإصابات مختلفة.

تم نقل الجرحى إلى مستشفى الطالب العربي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث في ذات المؤسسة الصحية.