وهران: حجز 500 غ من الكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRIبأمن ولاية وهران، من الاطاحة بشبكة إجرامية افرادها متورطون في ترويج المخدرات الصلبة، وحجز قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين.

أسفرت العملية عن توقيف شخصين متورطين في قضية ترويج المخدرات الصلبة ، عملية التوقيف جاءت إستغلالا لمعلومات واردة لذات الفرقة مفادها تواجد أشخاص مشتبه فيهم بقطاع الإختصاص يمتهنون ترويج هذه السموم ، لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية ،بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف أسفرت العملية عن حجز قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين ،مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 22 مليون سنتيم ومركبة كانت تستخدم في توزيع ونقل هذه السموم ،ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما موضوعه تكوين جمعية أشرار الحيازة تخزين وترويج المخدرات الصلبة لغرض عرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة،المساس بالإقتصاد الوطني والصحة العمومية ، مع تبييض الأموال قدما بموجبه أمام العدالة. تتزامن العملية مع قضية حجز 50 كلغ من الكوكايين بميناء الغزوات و هو ما يثير مخاوف كبيرة حول تحول الجزائر من منطقة عبور لهذه السموم الصلبة إلى سوق للاستهلاك و هو ما يتطلب تكثيف المجهودات لوضع حد لهذه الشبكات المافياوية المختصة في الجريمة المنظمة.