29 حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن 29 حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال الـ24 ساعة الماضية، ولحسن الحظ، لم تُسجل أي حالة وفاة. هذه الحوادث التي يُسببها "القاتل الصامت" تعكس الحاجة الملحّة لتوخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه مخاطر استخدام وسائل التدفئة.

توزعت الحالات المسجلة على تسع ولايات، حيث سُجلت حالة واحدة في ولاية باتنة، و5 حالات في ولاية بشار، وحالتان في كل من ولايتي البليدة وتيزي وزو، و6 حالات في ولاية الجلفة، و4 حالات في ولاية سطيف، وحالة واحدة في ولاية المدية، و3 حالات في ولاية معسكر، وأخيراً 5 حالات في ولاية البيض.

وفي هذا السياق، جددت الحماية المدنية نداءها لجميع المواطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب مثل هذه الحوادث الخطيرة. وأوصت بفحص المدافئ وسخانات المياه للتأكد من سلامتها، ومراقبة قنوات صرف الغازات المحروقة لضمان خلوها من أي عوائق، وتوفير تهوية كافية داخل المنازل، مع تجنب الغلق العشوائي لمنافذ التهوية.