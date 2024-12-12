دمشق تشكر الجزائر

شكرت إدارة الشؤون السياسية في سوريا، اليوم الخميس، الجزائر، على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، مؤكدة توفير كل التسهيلات لاستمرار أعمالها.

وأوضحت إدارة الشؤون السياسية في سوريا في بيان، صدر مساء اليوم الخميس: "نتقدم بالشكر لكل من جمهورية السودان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على استمرار عمل بعثاتهما الدبلوماسية في دمشق".

وأضافت: "نؤكد أننا سنوفر لهم ما يحتاجون إليه من تسهيلات لاستمرار أعمالهما".

كما ثمّنت بقاء واستمرار عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق للجزائر، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.