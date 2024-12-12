أبو عبيدة يوجه دعوة لمقاومي الضفة

دعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشبان والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة إلى تكثيف عملياتهم ضد جنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته الرسمية في "تلغرام": "ندعو شبابنا ومقاومينا في الضفة لتكثيف عملياتهم ضد جنود العدو وقطعان مغتصبيه إسناداً لغزة ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وبارك أبو عبيدة عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة المحتلة، حيث قُتل مستوطن وأُصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلتين.