حادث مرور مروع بوهران

لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة02 آخرين، في حادث مروع بولاية وهران، حسب ما أعلنته مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة.

ووفق بيان للحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت ليلة الخميس الى الجمعة، على الساعة 23سا 16د من أجل حادث إصطدام تسلسلي بين 03 سيارات، بنفق المؤدي إلى ملعب ميلود هدفي ، ببلدية و دائرة بئر الجير، في وهران.

وخلف الحادث –يضيف البيان- "وفاة 03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 22 سنة و 30 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث إلى مستشفى 01 نوفمبر بإيسطو".

كما تم إسعاف إمرأة تبلغ من العمر حوالي 23 سنة تعاني من إصابة على مستوى الصدر، ورجل يبلغ من العمر 30 سنة في حالة صدمة.