آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

حادث مرور مروع بوهران

13 ديسمبر 2024 ()
+ -

لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة02 آخرين، في حادث مروع بولاية وهران، حسب ما أعلنته مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة.

ووفق بيان للحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت ليلة الخميس الى الجمعة، على الساعة 23سا 16د من أجل حادث إصطدام تسلسلي بين 03 سيارات، بنفق المؤدي إلى ملعب ميلود هدفي ، ببلدية و دائرة بئر الجير، في وهران.

وخلف الحادث –يضيف البيان- "وفاة 03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 22 سنة و 30 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث إلى مستشفى 01 نوفمبر بإيسطو".

كما تم إسعاف إمرأة تبلغ من العمر حوالي 23 سنة  تعاني من إصابة على مستوى الصدر، ورجل يبلغ من العمر 30 سنة في حالة صدمة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    المدرب يوسف بوزيدي في ذمة الله

    13643 قراءة
  • 3

    جديد ترقيم السيارات

    12746 قراءة
  • 4

    تفاصيل جديدة عن جريمة حرق الأطفال الأربعة في غرداية

    12158 قراءة
  • 5

    دمشق تشكر الجزائر

    9436 قراءة