احتراق حافلة لنقل المسافرين بالبليدة

تم إخماد حريق حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة متجهة إلى ولاية بشار، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، بولاية البليدة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الجمعة، أن "وحدة قطاع الحماية المدنية وادي جر، بالتدعيم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية العفرون وكذا المركز المتقدم للحماية المدنية لبومدفع تدخلت، ليلة أمس، في حدود الساعة 20 سا 05 د، من أجل إخماد حريق حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة متوجهة الى ولاية بشار على مستوى الطريق السريع (شرق –غرب) بالمنطقة المسمات نسيسة قبل محول بومدفع".

وأضافت ذات المصالح، أن الحافلة كانت على متنها 47 راكب نجو كلهم، فيما تم احتراق كلي للحافلة"."