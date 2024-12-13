مجزرة جديدة في غزة

يدخل العدوان الصهيوني على غزة يومه الـ434، بينما تواصل قوات الاحتلال قصف مختلف مناطق القطاع، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى يومياً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ليل الخميس الى الجمعة، إن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت مجزرة وحشية مروّعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيداً حتى الآن، وأكثر من 84 مفقوداً ومصاباً.

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 58 شخصا في غارات صهيونية الخميس، بينهم 12 حارسا كانوا يقومون بتأمين شاحنات مساعدات في جنوب القطاع.

وجاءت الغارات بعد ساعات من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المدمّر.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.