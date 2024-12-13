مامدى استجابة الخواص في الاستثمار بمجال النقل الجوي والبحري؟

اعتبر وزير النقل، السعيد سعيود، الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، أن استجابة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري، كانت محتشمة، بالنظر للعدد الضعيف للطلبات.

وأكد سعيود، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس، "استعداد الوزارة للتعامل مع المستثمرين "الجادين" الراغبين في النشاط في هذا المجال الحيوي."

وفي معرض حديثه عن الخطوط الجوية الجزائرية، أشار سعيود إلى "مساعي الشركة إلى زيادة الرحلات الداخلية والخارجية وتغطية الطلبات عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أن الشروع في تنفيذ برنامج اقتناء 15 طائرة, سيسمح بتخفيف الضغط المسجل في هذا المجال بشكل محسوس".

ومن بين المحاور الكبرى التي تعمل عليها شركة الخطوط الجوية كذلك، لفت الوزير إلى تقليص معدل تأخر الرحلات الداخلية والدولية.

وعلى صعيد آخر، أكد أنه "تم اتخاذ قرار بتدعيم المنظومة الأمنية من خلال استخدام انظمة نوعية في مجال المراقبة بواسطة الفيديو مع عصرنة أنظمة تفتيش ومراقبة المسافرين وأمتعتهم" مواكبة للمعايير الدولية التي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني" وهذا على مستوى كافة مطارات البلاد" حرصا على ضمان أمن المسافرين".

وأضاف الوزير بأن تعميم هذه الأنظمة العصرية سمح فعليا بتجنب محاولات لولوج المطارات بغرض الهجرة غير الشرعية.