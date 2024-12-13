تعويض المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا بعد تبرئتهم..فايد يوضح

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بشأن عدم تعويض المنتخبين المحليين الذين كانوا محل متابعة قضائية وتمت تبرئتهم، أن القانون المتعلق بالبلدية، لم يتضمن في أحكامه إمكانية تعويض المنتخب المتابع جزائيا في حالة توقيفه من قبل الوالي وذلك بعد صدور براءته.

وأضاف الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن نفس المبدأ يطبق على الموظفين "حيث أن الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم لم ينص على إمكانية تعويض الموظفين الذين تم توقيفهم تحفظيا لمتابعتهم جزائيا وذلك بعد صدور أحكام تقضي ببراءتهم".