الجولاني يدعو السوريين للاحتفال بـ "انتصار الثورة"

دعا قائد القوات المسلحة السورية المعارضة، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم الجمعة، الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري، بخلع وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.

وأكد الشرع، في كلمة مصوّرة، بثت عبر مختلف القنوات والمنصات التابعة للمعارضة السورية، على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين". وقال الشرع: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك، من دون إطلاق الرصاص وترويع الناس".

كما شدد الجولاني على "أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التعاون والعمل لبناء سوريا جديدة"، وأضاف بالقول: "بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية: منصورة بعون الله".

كما تأتي دعوة الشرع هذه، وسط ترقب دولي حذر، لما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا خلال مرحلة ما بعد الأسد، وفي ظل اجتياح صهيوني للحدود السورية، مستهدفا الآليات العسكرية ومنظومات الدفاع، بذريعة إحباط كل محاولة لإقامة قوة معادية تهدّد توغل كيانه في المنطقة.

للتذكير، فقد أطاحت الفصائل السورية المسلحة، بنظام بشار الأسد، في فجر الثامن ديسمبر الجاري، ومنذ ذلك الوقت، تشهد جل المدن السورية احتفالات عارمة، بعد 13 سنة من الحرب التي أعقبت المظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام، ودخول البلاد في مرحلة أزمة سياسية وأمنية حادة، أودت بحياة الآلاف ونزوح الملايين إلى دول أخرى.