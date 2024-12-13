حوادث المرور تقتل 9 أشخاص في يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 3311 تدخلا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية. وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية "195 تدخلا، سجل على إثرها 9 وفيات و219 إصابة".

أما فيما يخص حوادث الاختناق بالغاز، فقد "تم تسجيل 13 تدخلا، تم خلالها إسعاف 30 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

ووفق المعطيات المقدمة من قبل ذات المصالح، في وقت سابق، فإن آخر أرقام حوادث المرور تعتبر "كارثية" هذه السنة، حيث لقي 1687 شخصا حتفهم ابتداء من 1 جانفي إلى غاية 30 أكتوبر 2024، فيما أصيب 69334 آخرون بجروح من بين 56721 حادثا مروريا و98433 تدخلا لأعوان الحماية المدنية عبر ولايات الوطن.