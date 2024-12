Le ministre évoque la retraite proportionnelle

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé jeudi, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale, que le régime de retraite proportionnelle "est suspendu".

Répondant à une préoccupation soulevée par le député Mohamed Noureddine Ben Chérif concernant l'utilisation de la carte Chifa pour le remboursement des consultations médicales et des médicaments, ainsi que sur les cotisations liées à la retraite proportionnelle, le ministre a précisé que ce régime exceptionnel a été abandonné "en raison de la disparition des justifications ayant conduit à sa création".

Concernant l'utilisation de la carte Chifa pour le remboursement des consultations médicales et des médicaments, Bentaleb a expliqué que "l'objectif principal du système Chifa est de simplifier les démarches administratives, d'accélérer l'accès aux services de santé et d'organiser la relation contractuelle entre la Caisse nationale des assurances sociales des salariés (CNAS) et les praticiens de santé conventionnés, dans l'intérêt des assurés sociaux". Il a ajouté que les mesures organisationnelles adoptées visent à limiter les achats excessifs de médicaments, qui ne peuvent être contrôlés a priori par les services compétents de la caisse.

Il a également souligné que "le remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie dans sa version classique reste disponible, permettant l'achat de médicaments en pharmacie suivi d'une demande de remboursement auprès de la caisse".

Concernant la révision du plafond des prescriptions médicales pour les personnes non atteintes de maladies chroniques, fixé à 3 000 DA, le ministre a indiqué que ce plafond a été révisé en décembre 2023, en parallèle avec le lancement de la deuxième version de la carte Chifa électronique, pour passer à 5 000 DA par ordonnance.

En ce qui concerne les allocations familiales, le ministre a précisé qu'elles sont encadrées par les dispositions du décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991, avec des révisions effectuées entre 1994 et 1997 dans le cadre de la politique de l'État de soutien aux travailleurs salariés. Il a ajouté que l'État veille à soutenir le pouvoir d'achat et le niveau de vie des citoyens à travers plusieurs mesures, notamment :

- L'augmentation de l'allocation de scolarité en 2019 de 400 DA à 3 000 DA, conformément au décret exécutif n° 19-239.

- L'octroi d'une prime scolaire annuelle de 5 000 DA pour les familles démunies.

- La réduction de l'impôt sur le revenu des travailleurs salariés et l'exemption de certaines catégories.

- La revalorisation du salaire national minimum garanti.

- L'augmentation des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite.

Pour ce qui est des cotisations de sécurité sociale, le ministre a rappelé que le décret exécutif n° 94-187 du 6 juillet 1994 fixe le taux de cotisation de la sécurité sociale à 34,5 %, dont 0,5 % sont destinés à la retraite anticipée dans le secteur économique.