منسول ما بين البقاء في "الفاف" أو العودة إلى الوزارة

كلف وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فؤاد شيحة بتسيير المديرية الفنية الوطنية مؤقتا إلى غاية التحاق الفرانكو - جزائري، علي موسر، المدير الفني الوطني الجديد، ومباشرة مهامه في الفاتح فيفري الماضي.

ويشغل فؤاد شيحة منصب مسؤول التكوين والتطوير في المديرية الفنية الوطنية، وتحصل مؤخرا على شهادة التدريب "كاف برو". وكان المدير الفني الوطني "السابق"، عامر منسول، قد تقدم، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب إعفاء من مهامه، في خطوة استبق بها قرار إنهاء مهامه الذي كان سيتم الإعلان عنه في اجتماع المكتب الفدرالي، الذي انعقد، أمس الخميس، تبعا للإقصاء المزدوج لمنتخب تحت 20 سنة وتحت 17 سنة، في تصفيات كأس إفريقيا للأمم لهاتين الفئتين.

وكشف مصدر عليم أن صادي، خلال اجتماع المكتب الفدرالي، خيّر منسول ما بين البقاء في المديرية الفنية الوطنية، أو العودة إلى الوزارة (هو الذي شغل منصب مستشار الوزير في عهدي سبقاق وحماد)، ورد منسول أنه سيستفيد من الأيام المتبقية لديه من الإجازة السنوية ويستغلها بالمناسبة للتفكير في اقتراح "الوزير".