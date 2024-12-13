تحديد ملعب نهائي الكأس الممتازة

حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تاريخ السبت 8 فيفري 2025، موعدا لإجراء نهائي الكأس الممتازة، بين حامل اللقب، مولودية الجزائر، وحامل كأس الجزائر، شباب بلوزداد. وقد يلتقي الفريقان العاصميان 4 مرات هذا الموسم، في حال ما تأهلا إلى الدور الـ16 لكأس الجزائر، في سابقة أولى في 3 مسابقات مختلفة، مع إمكانية أن يلتقيا في ظرف 3 أيام، ما بين نهائي الكأس الممتازة، والدور الـ16 (في حال تأهلهما).

وحتى إن لم يعلن المكتب الفدرالي عن الملعب الذي سيحتضن قمة "السوبر" بين الفريقين، إلا أن مصدرا عليما أكد لـ"الخبر" أن المباراة ستجري رسميا بملعب 5 جويلية لدواع أمنية وتنظيمية، بعد أن كان هناك توجه في البداية نحو برمجته في ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.