عطاف يسلم رسالة الرئيس تبون لنظيره الأوغندي

استُقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة بكمبالا، من قبل رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، يوويري موسيفيني، وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان الوزارة: "وبهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس الأوغندي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما أبلغه تحياته الأخوية، وأكد له تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية - الأوغندية إلى أسمى المراتب المتاحة".

وشكل اللقاء، يضيف البيان، "فرصة لاستعراض النتائج الإيجابية التي تم إحرازها في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس يوويري موسيفيني، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر شهر مارس 2023".

كما تم التطرق إلى أهم المسائل المدرجة على أجندة الاتحاد الإفريقي، ومناقشة القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي، على غرار تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، وكذا مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.



