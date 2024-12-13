أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن تنظيم "حملة وطنية" لتدعيم عملية تلقيح الأطفال البالغ سنهم أقل من 6 سنوات، غير الملقحين أو الذين تأخروا عن التلقيح، وذلك من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أن هذه الحملة تندرج "في إطار تحسين تغطية التلقيح الروتيني للأطفال المؤهلين لجدول التلقيح عبر 58 ولاية". ولإنجاح هذه الحملة، وضعت الوزارة، يضيف ذات المصدر، "كافة الإمكانيات المادية والبشرية، بتوفير الكميات الكافية من اللقاحات مع المستلزمات الطبية الضرورية لذلك".

وستمس هذه الحملة الوطنية كامل التراب الوطني، بحيث تتم على مستوى المرافق الصحية المخصصة للتلقيح، كما سيتم الاستعانة بقوافل طبية متنقلة للوصول إلى بعض السكان في المناطق المعزولة.

كما تقوم الطواقم الطبية وشبه الطبية بـ "حملات تحسيسية وتوعوية للأولياء"، لإبراز أهمية استدراك جميع التأخيرات المسجلة في عملية تطعيم أبنائهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي ذات السياق، ذكر البيان أن "التلقيح ساهم في القضاء على العديد من الأمراض المعدية، وحماية صحة الأطفال"، مشيرا إلى أن "الجزائر استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال، من خلال الرزنامة الوطنية للتلقيح".



