50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى حوالي 50 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات عسكرية مشددة يفرضها الاحتلال الصهيوني على الوصول إلى المسجد.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن "ما يزيد عن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني قد عرقلت وصول المصلين لأداء الصلاة في المسجد، وأوقفت عددا من الشباب قرب بابي الأسباط والساهرة ومنعتهم من الدخول إليه.

هذا، ويمنع الاحتلال الصهيوني آلاف المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، إذ تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزه العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء عدوان الكيان الصهيوني الشامل والدموي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، شهر أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك ومداخل البلدة القديمة.