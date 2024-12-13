تنصيب كاردينال جديد بالكنيسة الكاثوليكية بالجزائر

جرت مراسم تنصيب رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو، برتبة كاردينال، بكنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة، اليوم الجمعة، بحضور مبعوث خاص من الفاتيكان، للإشراف على الحدث، وممثل عن وزارة الشؤون الدينية والسلك الدبلوماسي المعتمد وأتباع الديانة المسيحية.

وانطلقت مراسم التنصيب، التي صاحبتها تغطية أمنية خاصة في محيط الكنيسة، بإلقاء الكاردينال الجديد كلمة حول ترقيته إلى هذه الرتبة ورمزيتها، وهي الأولى من نوعها في الجزائر، منذ الكاردينال دوفال في الخمسينيات.

كما تطرق فيسكو، في كلماته المتعددة وصلواته، إلى الواقع العالمي "الممزق بالحروب والظلم"، داعيا ألا "تنسوا غزة بفلسطين"، وغيرها من المناطق التي تعيش الحروب. وبالمناسبة، عبّر فيسكو عن امتنانه بالتواجد في الجزائر، شاكرا رئيس الجمهورية على استجابته لتهيئة كنيسة "ساكريكار" بوسط العاصمة.