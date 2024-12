Al-Jolani appelle les Syriens à célébrer la « victoire de la révolution »

Ahmed Hussein Al-Chara, surnommé "Abou Mohammad Al-Jolani", commandant des forces armées de l'opposition syrienne, a appelé ce vendredi le peuple syrien à descendre dans les rues pour célébrer ce qu'il a qualifié de "victoire de la révolution bénie" et la chute du régime syrien, marquée par la fuite du président Bachar Al-Assad en Russie.

Dans une déclaration vidéo diffusée sur les chaînes et plateformes affiliées à l'opposition syrienne, Al-Jolani a souligné l'importance de célébrer pacifiquement, sans recours aux armes ni intimidation des civils. Il a déclaré :

"Je tiens à féliciter le grand peuple syrien pour la victoire de la révolution bénie et je les invite à descendre dans les rues pour exprimer leur joie, sans tirer de coups de feu ni effrayer les gens."

Il a également insisté sur la nécessité de coopérer et de travailler à la construction d'une nouvelle Syrie, ajoutant :"Dirigeons-nous ensuite vers la reconstruction de ce pays. Comme nous l'avons dit dès le début : avec l'aide de Dieu, nous réussirons."

Cet appel intervient dans un contexte de surveillance internationale prudente quant à l'évolution de la situation en Syrie après la chute d'Al-Assad. Cela se produit également alors qu'Israël mène une offensive contre les frontières syriennes, ciblant les équipements militaires et les systèmes de défense, sous prétexte de neutraliser toute menace potentielle à son emprise régionale.

Pour rappel, les factions armées syriennes ont renversé le régime de Bachar Al-Assad à l'aube du 8 décembre. Depuis lors, de nombreuses villes syriennes sont le théâtre de grandes célébrations, marquant la fin de 13 ans de guerre, débutée par des manifestations pacifiques réclamant la chute du régime, et ayant plongé le pays dans une grave crise politique et sécuritaire, coûtant la vie à des milliers de personnes et forçant des millions d'autres à fuir.