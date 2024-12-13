صيدال: إنتاج المواد الأولية ابتداء من 2025

كشف الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال"، وسيم قويدري، عن بداية إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية خلال السنة المقبلة 2025.

وفي مداخلة له خلال مشاركته في الطبعة الثانية للمؤتمر الاقتصادي "التحديات المالية العالمية 2030"، المنظم أمس الخميس، تحت شعار "السيادة الغذائية، الشمول المالي واقتصاد النمو"، أكد قويدري أن "صيدال" ستشرع في "إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية ابتداء من سنة 2025، بإدخال حيز الخدمة وحدات إنتاج هذه المواد"، وهو ما "سيجعل من الجزائر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في الصناعة الصيدلانية".

ولتجسيد هذا المسعى، تهدف خطة عمل المجمع العمومي، حسب المسؤول الأول عنه، إلى "إنتاج المواد الأولية لـ 50 منتجا سنة 2025 كمرحلة أولى، فيما سيتم صنع 600 مادة أولية على المدى المتوسط".

أما بخصوص استراتيجية "صيدال" في مجال التصدير، أوضح قويدري بأن المجمع تمكن سنة 2024 من تسجيل منتجاته بـ 13 دولة إفريقية وكذا من ولوج أسواق جديدة، بالرغم من الصعوبات والمنافسات التي تعرض لها"، ويهدف مستقبلا إلى "التوسع إلى أسواق عالمية، ليس فقط إفريقية، بالاعتماد على الاستباقية ودراسة السوق بعناية وكذا بالعمل على تطوير الجانب اللوجيستي".

وينتظر أن يبلغ رقم أعمال المجمع نهاية السنة الجارية 23.5 مليار دج ليسجل ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعا أساسا بالاستثمار في زيادة حجم الإنتاج من مختلف الأدوية، يضيف الرئيس المدير العام في تصريح للصحافة.

وقد عرف اللقاء تنظيم عدة جلسات وإلقاء محاضرات حول مواضيع مختلفة تمس الاقتصاد العالمي والوطني.