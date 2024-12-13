أعمال شغب في البيض (فيديو)

شهدت مباراة مولودية البيض ومولودية وهران، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أعمال شغب كبيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراشق أنصار الفريقين بالحجارة ونزول أعداد كبيرة منهم إلى أرضية الميدان.

وجرى الشوط الأول في ظروف طبيعية قبل أن تنفلت الأمور بين شوطي المقابلة، التي احتضنها ملعب زكريا المجدوب في البيض، ما أجبر حكم المواجهة على تأخير انطلاق الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة.

وتتكرر هذه المشاهد المؤسفة منذ بداية الموسم في مختلف ملاعب الوطن رغم عقوبات الرابطة المحترفة ما جعل عددا كبيرا من المقابلات تجرى أمام مدرجات شاغرة.