الرابطة الثانية (وسط-غرب): صراع عاصمي متواصل

لم يتغير الوضع في صدارة الرابطة الثانية (وسط-غرب) بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 13، اليوم الجمعة، وذلك إثر فوز الرائد وملاحقه خارج أرضية ميدانهما.

وحقق المتصدر، نجم بن عكنون، انتصارا مهما في مدينة الأربعاء أمام الأمل المحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حل الملاحق، رائد القبة، ضيفا ثقيلا على نجم القليعة وقسى عليه بنتيجة ثقيلة استقرت عند ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبعد هاتين النتيجتين بقي الفارق بين الفريقين العاصميين ثلاث نقاط وابتعدا عن صاحب المركز الثالث، شبيبة تيارت، الذي يعتبر الخاسر الأكبر في هذه الجولة بعد خسارته أمام صفاء خميس مليانة.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

أمل الأربعاء - نجم بن عكنون 2-3

نجم القليعة - رائد القبة 0-3

صفاء خميس مليانة - شبيبة تيارت 1-0

شبيبة الأبيار - مستقبل واد سلي 2-0

نصر حسين داي - شباب تموشنت 2-0

غالي معسكر- شباب المشرية 1-2

جمعية وهران - وداد مستغانم 0-0

السبت:

اتحاد بشار جديد - مولودية سعيدة

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 29 13

2. رائد القبة 26 13

3. شبيبة تيارت 21 13

4. جمعية وهران 20 13

5. وداد مستغانم 19 13

--. شبيبة الأبيار 19 13

7. نصر حسين داي 18 13

8. اتحاد بشار جديد 17 12

9. صفاء الخميس 16 13

--. غالي معسكر 16 13

13. مولودية سعيدة 15 12

--. نجم القليعة 15 13

10. أمل الأربعاء 13 13

--. مستقبل واد سلي 13 13

15. شباب تيموشنت 11 13

16. شباب المشرية 7 13.

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