عنابة: شكوى ضد مرقي تسبب في انهيار طريق عمومي

أودعت كل من بلدية عنابة ومؤسسة سونلغاز شكوى رسمية ضد صاحب مشروع ترقوي لتسببه في انهيار جزء من رصيف وتضرر أجزاء من الطريق العمومي بنهج الصديق بن يحي بحي وادي القبة .

وأكدت المصالح ذاتها، مساء اليوم، أن هذا القرار أتخذ بعد النتائج التي وقفت عليها اللجنة الولائية التي تم إيفادها من قبل والي الولاية إلى عين المكان، في الوقت الذي تعهد فيه المرقي بتصليح الطريق طبقا للمعايير في أجل أسبوع تحت طائلة اتخاذ إجراءات ردعية في حقه.

وأشارت بلدية عنابة أن المعني يحوز رخصة بناء تعود لسنة 2014 تم تجديدها سنة 2022 .