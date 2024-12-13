الشبيبة تحرم الوفاق من الصدارة (فيديو)

ضيع وفاق سطيف فرصة الانفراد بصدارة الرابطة المحترفة الأولى، مؤقتا، بعد اكتفائه بنتيجة التعادل في قمة كلاسيكية جمعته بشبيبة القبائل على ملعب 8 ماي 45، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتكافأ اللعب في الشوط الأول بهجمات متبادلة بين الطرفين إلى غاية الوقت بدل الضائع عندما استغل المدافع ديارا خطأ حارس الشبيبة عند تنفيذ ركنية مانحا التقدم لأصحاب الأرض.

ودخل "الكناري" بقوة في الشوط الثاني، خاصة بعد تغييرات المدرب بن شيخة، وهو ما أثمر تحصل البديل أخريب على ضربة جزاء سجلها المدافع الدولي مداني في الدقيقة الـ 67، غير أن الفرحة لم تدم طويلا عندما استغل الوفاق كرة ثابتة أخرى ليسجل هدف التقدم عن طريق المدافع شعبي في الدقيقة 69.

بعد ذلك شهدنا اندفاعا للزوار نحو الهجوم مقابل هجمات مرتدة لنسور الهضاب، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة النهاية فاجأ سار أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة 90+1 برأسية محكمة، ليعلن الحكم بعدها نهاية المواجهة المثيرة بهدفين في كل شبكة.

ورفع أشبال المدرب بن دريس رصيدهم إلى النقطة الـ 19 مناصفة مع المتصدر شباب قسنطينة، غير أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل ارتقى أصحاب اللونين الأصفر والأخضر للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

في بقية مواجهات اليوم، واصلت مولودية وهران نتائجها المخيبة خارج ميدانها بعدما انهزمت أمام متذيل الترتيب مولوية البيض بنتيجة هدف مقابل صفر، فيما انتهت مواجهتا نجم مقرة-نادي بارادو وشبيبة الساورة-جمعية الشلف بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

مولودية البيض - مولودية وهران 1-0

نجم مقرة - نادي بارادو 1-1

شبيبة الساورة - جمعية الشلف 1-1

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 2-2

السبت:

اتحاد بسكرة - أولمبيك أقبو

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شباب قسنطينة

ترجي مستغانم - مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة

الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 19 11

--. وفاق سطيف 19 12

3. شبيبة القبائل 18 11

--. مولودية وهران 18 13

5. مولودية الجزائر 17 10

6. اتحاد الجزائر 16 9

--. اتحاد خنشلة 16 12

--. جمعية الشلف 16 13

9. أولمبيك آقبو 14 11

--. نجم مقرة 14 13

11. شباب بلوزداد 13 9

--. شبيبة الساورة 13 11

13. ترجي مستغانم 12 12

14. مولودية البيض 11 11

15. نادي بارادو 10 9

--. اتحاد بسكرة 10 11.