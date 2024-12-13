عطاف يواصل جولته الإفريقية

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الجمعة، بلواندا، عاصمة جمهورية أنغولا، في زيارة رسمية، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وترمي هذه الزيارة، حسب البيان، إلى "توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا والملفات المطروحة على الصعيد القاري، لاسيما وأن جمهورية أنغولا تتأهب لاستلام الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي خلال شهر فبراير المقبل".

وأوضح ذات البيان أنه من المنتظر أن يستقبل وزير الدولة، خلال هذه الزيارة، من قبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، لتسليمه رسالة خطية من لدن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

كما سيعقد عطاف جلسة عمل مع نظيره الأنغولي، تيتي أنطونيو، يضيف البيان نفسه.

وتعتبر أنغولا المحطة الإفريقية الثالثة لعطاف منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد كل من بورندي وأوغندا، حيث حظي باستقبال من رئيسي البلدين المذكورين وقدم لكل منهما رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.