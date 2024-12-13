دريد لحام يوجه رسالة للسوريين (فيديو)

كشف الفنان السوري، دريد لحام، عن موقفه من التغيير الذي شهدته سوريا بسقوط حكم الرئيس بشار الأسد الذي اعتبر أحد أبرز الموالين له منذ احتجاجات عام 2011.

وظهر الفنان الشهير في مقطع فيديو قصير على حسابه الرسمي في "اليوتيوب"، مساء الجمعة، وكتب عنواناً له هو: "عاشت سوريا حرة أبية".

وقال في كلمته: "مبروك لوطني ولادتها الجديدة، وحتى نبقى نحتفل بهذه المناسبة كل عام، يجب أن نبقى يدا واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا".

وتابع الفنان المخضرم "نغني مثل ما كنا نغني ونحن أطفال، موطني.. موطني"، قبل أن يختتم: "هذا هو البيان الوحيد الصادر عني بهذه المناسبة".

وعرض لحام في الفيديو ذاته لقطات من مسرحية "كاسك يا وطن"، التي قدمها في العام 1978 وحقق فيها شهرة واسعة، وتضمنت انتقادات لاذعة للسلطة. وأنهى دريد لحام تعليقه بعبارة البداية: "عاشت سوريا حرة أبية".