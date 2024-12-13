باتنة: الإطاحة بشبكتين مختصتين في سرقة السيارات

أطاح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فسديس بولاية باتنة بشبكتين مختصتين في سرقة السيارات وتزوير هياكل ولوحات ترقيم هذه المركبات المسروقة وتوقيف 6 أشخاص مع تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين مشتبه فيهم هم في حالة فرار، حسبما صرح به اليوم الجمعة المكلف بخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي المساعد كريم بن ديدو.

وجاءت العملية التي وصفت بـ "النوعية" وفق المصدر بناء على التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فسديس في قضية سرقة سيارة سياحية.

وتم وفق المصدر بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وتمديد الاختصاص الإقليمي بعين التوتة وكذا وضع خطة محكمة استرجاع السيارة المسروقة وتوقيف الأشخاص الستة الذين ينشطون ضمن شبكتين مختصتين في سرقة السيارات وتزوير هياكل ولوحات المركبات المسروقة مع حجز شاحنتين وسيارة سياحية و6 هواتف نقالة ولوحات ترقيم مزورة.

وأكد المصدر أنه تم تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين مشتبه فيهم ينشطون ضمن الشبكتين وهم في حالة فرار لافتا إلى أن المشتبه فيهم متابعون بتهمة "السرقة والتزوير في هياكل السيارات و"وثائقها".

وسيتم تقديم الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق يضيف المصدر ذاته.