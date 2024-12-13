ارتفاع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة بسوق لندن الدولية، تحسنا ليفوق سعر برنت 74 دولارا للبرميل، مدعومة بالتوازن بين العرض والطلب للذهب الأسود، المتوقع من قبل الوكالة الأمريكية للطاقة.

وارتفعت، صباح اليوم، أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 14 .1 بالمائة إلى 25. 74 دولارا للبرميل. من جهته، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، تحسنا بنسبة 23. 1 بالمائة ليبلغ 88. 70 دولارا للبرميل.

وانخفضت مخزونات النفط الخام، خارج الاحتياطي الاستراتيجي، بـ 26 مليون برميل بين 30 جويلية و6 ديسمبر، حسب الوكالة الامريكية للطاقة.