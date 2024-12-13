القبض على لص غرفة الملابس لمانشيستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي اكتشف أن ديفيد ماكنالي، الذي عمل كمسعف في استاد "الاتحاد" لمدة أربع سنوات، كان يسرق أغراض اللاعبين والجهازين الفني والإداري بغرفة الملابس.

وأدلى المسعف باعترافه، ويواجه الآن عقوبة السجن، بعدما نهب غرفة ملابس الفريق الأول عندما كان اللاعبون على أرض الملعب.

وذكرت التقارير، أن من بين الأشياء التي سرقها ماكنالي أحذية كرة القدم والإمدادات الطبية والقمصان والبدلات الرياضية، وعمل على بيعها عبر إحدى التطبيقات الشهيرة، وتمكن فيما بعد من الحصول على حوالي 30 ألف يورو، في الوقت التي تشير فيه التقديرات إلى أن قيمة الأشياء التي سرقها المسعف تتجاوز الـ 90 ألف يورو.

واعترف ديفيد ماكنالي بأفعاله أمام محكمة مانشستر، وأوضح المدعي العام أن ما فعله المسعف يعتبر خرقا كبيرا للثقة على مدى فترة طويلة من الزمن، وأكد فريق الأمن في ملعب "الاتحاد" أن الأشياء المسروقة تضمنت أيضا معدات تدليك ووسادات ضغط وثمانية قمصان موقعة بقيمة 9700 يورو، ولافتة تم تعليقها في غرفة الملابس خلال موسم 2021ـ 2022 لدوري أبطال أوروبا وتحمل توقيع الفريق بأكمله.