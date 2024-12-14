عرقاب يشارك في اجتماع منظمة "أوابك"

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في الكويت، غدا الأحد، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة نشر، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي "فيسبوك".

ووفق البيان، فإن الاجتماع سيناقش "جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، والمصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2025. كما سيتضمن جدول الأعمال استعراض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التطورات العالمية في قطاع النفط والغاز، ومراجعة المشاريع التي أطلقتها المنظمة، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة وبرامج التكوين والتدريب".

كما سيتم تناول "مبادرات نوعية مثل الترويج لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام بشأن نشاطات المنظمة خلال سنة 2024. كما سيتم بحث قرار رفع قيمة جائزة البحث العلمي للمنظمة، تشجيعا للابتكار والبحث في مجال الطاقة والبترول"، يضيف المصدر.

وجدير بالذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أُنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968. تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بصناعة البترول، وتوطيد العلاقات بينها في هذا المجال.

كما تسعى المنظمة إلى وضع آليات تضمن حماية المصالح المشروعة للأعضاء بشكل فردي وجماعي، والعمل على توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة البترول ضمن الدول الأعضاء.